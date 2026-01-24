Al via degli Australian Open, due tennisti italiani, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, si sono qualificati agli ottavi di finale. Musetti, numero 5 del ranking ATP, ha superato Tomas Machac in una partita equilibrata, mentre Darderi ha avuto la meglio su Karen Khachanov. Entrambi continuano il loro cammino nel torneo, confermando l’ottimo momento del tennis italiano in questa edizione dello Slam.

Non c'è solo Jannik Sinner: il sabato degli Australian Open si è aperto anche con i preziosi di Lorenzo Musetti, numero 5 del ranking Atp, che ha sconfitto il ceco Tomas Machac in cinque set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 e Luciano Darderi che ha avuto la meglio sul russo Karen Khachanov per 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. Quest'ultimo, lunedì, affronterà proprio Jannik in un derby tutto italiano. La prima volta di Musetti. Il tennista carrarino approda per la prima volta agli ottavi di finale del primo Slam stagionale: il suo prossimo avversario uscirà dal match tra lo svizzero Stan Wawrinka e lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Australian Open, sorrisi azzurri: Musetti e Darderi agli ottavi

