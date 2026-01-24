australian open sinner soffre ma batte spizzirri in 4 set agli ottavi anche musetti dopo una maratona di 5 set

Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi dell’Australian Open, imponendosi in quattro set su Eliot Spizzirri. Anche Lorenzo Musetti accede alla fase successiva dopo una lunga partita di cinque set. Entrambi i risultati segnano un passaggio importante nel torneo, mantenendo viva l’attenzione sul tennis italiano in questa manifestazione.

Jannik Sinner vola agli ottavi dell’Australian Open, di cui detiene il titolo, battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense Eliot Spizzirri nonostante i crampi e la lotta contro il caldo sfiancante. Al prossimo turno derby italiano con Luciano Darderi, che l'ha spuntata al termine di 4 set tiratissimi (7-6 3-6 6-3 6-4) battendo il russo Karen Khachanov e conquistando per la prima volta gli ottavi. Lorenzo Musetti batte in una vera maratona il ceco Tomas Machac in 5 set (5-7 6-4 6-2 5-7 6-2) agli Australian Open e si qualifica agli ottavi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sesto appuntamento di Schiaffo al Volo per questi Australian Open 2026 Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Fabio Colangelo LINK youtube.com/live/gKDyKTuy-… x.com

L’Australian Open corre ai ripari di fronte al caldo estremo Il torneo di Melbourne ha scelto di anticipare di un’ora l’inizio dei match di domani, quando si prevede di raggiungere i 40º di temperatura, così da sfruttare le ore del giorno più “fresche”. Au - facebook.com facebook