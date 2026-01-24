Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale all'Australian Open, vincendo in quattro set contro Eliot Spizzirri. Contestualmente, anche Musetti avanza dopo una lunga sfida di cinque set. L’evento prosegue con il torneo maschile in corso, confermando la presenza di giocatori italiani tra i protagonisti principali.

Jannik Sinner vola agli ottavi dell’Australian Open, di cui detiene il titolo, battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense Eliot Spizzirri. Al prossimo turno derby italiano con Luciano Darderi, che l'ha spuntata al termine di 4 set tiratissimi (7-6 3-6 6-3 6-4) battendo il russo Karen Khachanov e conquistando per la prima volta gli ottavi. Lorenzo Musetti batte in una vera maratona il ceco Tomas Machac in 5 set (5-7 6-4 6-2 5-7 6-2) agli Australian Open e si qualifica agli ottavi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Agli ottavi anche Musetti dopo una maratona di 5 set

Sinner sulle montagne russe: rimonta Spizzirri, batte i crampi e vola agli ottavi degli Australian OpenJannik Sinner supera Eliot Spizzirri al terzo turno degli Australian Open 2026, avanzando agli ottavi di finale.

Lorenzo Musetti piega la resistenza di Machac dopo una dura maratona di 5 set e approda agli ottavi a Melbourne!Lorenzo Musetti si impone su Machac in una partita lunga e impegnativa, durate quasi cinque ore, e conquista l'accesso agli ottavi di finale agli Australian Open.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego; Australian Open, per Sinner è tutto troppo facile: battuto Duckworth, è al terzo turno | L'analisi del match; Australian Open: Sinner serve e vince, a Musetti il derby con Sonego; Australian Open 2026, Sinner batte Duckworth 6-1, 6-4, 6-2 e vola al terzo turno.

Sinner batte Spizzirri e vola agli ottavi degli Australian Open. I crampi, il caldo e il servizio: la vittoria di JannikTutti in piedi per Jannik Sinner. Quello che è successo a Melbourne, nella notte italiana, è destinato a rimanere negli annali del torneo con l'azzurro, bi-campione in carica ... leggo.it

Sinner batte Spizzirri in quattro set e vola agli ottavi degli Australian Open. Ora derby con DarderiVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it

POKER COMPLETO Alexander Bublik supera Etcheverry in tre set e raggiunge la seconda settimana degli Australian Open per la prima volta in carriera. Il kazako ottiene così almeno un ottavo di finale in tutti i tornei dello Slam; domenica troverà Alex de M x.com

L’Australian Open corre ai ripari di fronte al caldo estremo Il torneo di Melbourne ha scelto di anticipare di un’ora l’inizio dei match di domani, quando si prevede di raggiungere i 40º di temperatura, così da sfruttare le ore del giorno più “fresche”. Au - facebook.com facebook