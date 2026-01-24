Australian Open oggi Sinner-Spizzirri – Diretta

Oggi, sabato 24 gennaio, si disputa il match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open 2026. La partita si svolge nella settima giornata del torneo di Melbourne e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Un incontro importante per il percorso del tennista italiano nel major australiano.

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, oggi, sabato 24 gennaio, il tennista azzurro sfida Eliot Spizzirri – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Sinner, nei due turni precedenti, ha battuto il francese Hugo Gaston all'esordio, ritiratosi per un problema fisico nel corso del terzo set dopo aver perso i primi due, e si è ripetuto con Duckworth nella seconda sfida, battendo l'australiano 'padrone di casa' in tre set. In caso di passaggio del turno Sinner sfiderebbe agli ottavi di finale il vincente della sfida tra Luciano Darderi e Karen Khachanov.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

