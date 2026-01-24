Australian Open giornata azzurra | Darderi sogna Musetti resiste Sinner eroico

La giornata italiana agli Australian Open del 24 gennaio 2026 ha regalato emozioni e sfide intense. Darderi sogna in un match importante, Musetti resiste anche nelle situazioni complicate e Sinner si conferma protagonista con una prova di grande carattere. Tra imprese inattese e partite combattute sotto il sole di Melbourne, il tennis italiano dimostra ancora una volta il suo valore in questa prima tappa stagionale del Grande Slam.

Melbourne, 24 gennaio 2026 – Giornata intensa e ricchissima di emozioni per il tennis italiano a Melbourne, tra imprese inattese, maratone estenuanti e partite che sembravano scivolare via sotto il sole australiano, il grande protagonista di questo primo Slam dell'anno. Super Darderi, fatica ma vince Musetti. La sorpresa più bella arriva da Luciano Darderi, che firma una delle vittorie più importanti della sua carriera eliminando Karen Khachanov in quattro set (7-6 3-6 6-3 6-4) e conquistando per la prima volta l’accesso agli ottavi di finale di uno Slam. L’italo-argentino parte fortissimo, scappa 4-1 nel primo set, subisce la rimonta del russo ma nel tie-break ritrova coraggio e aggressività. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

