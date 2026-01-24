Australian Open brivido Sinner | il tetto lo salva dai crampi poi la rimonta

Durante l'Australian Open, Jannik Sinner ha affrontato una sfida importante, rischiando di essere eliminato a causa dei crampi. Il tetto del campo ha contribuito a preservare le sue energie, permettendogli di recuperare e completare la rimonta. Una partita che ha mostrato determinazione e resistenza, elementi fondamentali nel percorso del tennista italiano in questa prestigiosa competizione.

Jannik Sinner si salva. Un colpo di fortuna (se può si può chiamare) e tanto cuore per il tennista italiano che nella mattinata ha rischiato una clamorosa eliminazione. Jannik Sinner firma un capitolo indimenticabile degli Australian Open 2026, superando l’americano Eliot Spizzirri al termine di una maratona che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Quello che sembrava un terzo turno sulla carta agevole si è trasformato in un vero incubo per Sinner che ha dovuto superare un match durato ben 3 ore e 45 minuti. Sinner ne è uscito vincitore in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, dimostrando ancora una volta perché appartiene all’élite assoluta di questo sport.🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Sinner-Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva sull’orlo dell’abisso. Crampi dolorosi, la pausa lo salvaSegui in tempo reale la partita tra Jannik Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026.

Sinner sulle montagne russe: rimonta Spizzirri, batte i crampi e vola agli ottavi degli Australian OpenJannik Sinner supera Eliot Spizzirri al terzo turno degli Australian Open 2026, avanzando agli ottavi di finale.

