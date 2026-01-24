Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2026, superando Spizzirri in quattro set. L'incontro si è svolto sotto il caldo intenso, con Sinner che ha affrontato anche alcuni crampi. La partita ha confermato la sua solidità e determinazione, portandolo avanti nel torneo in un contesto di grande impegno fisico e mentale. Ora, Sinner affronterà Darderi in un derby italiano.

Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale degli Australian Open 2026, nonostante il caldo torrido e i crampi. L’azzurro, n°2 del mondo, dopo tre ore e 42 minuti ha sconfitto lo statunitense Eliot Spizzirri (n°85 Atp) in rimonta, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4. 4-6 6-3 6-4 6-4 – Jannik Sinner moves into the second week of #AO26? @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis pic.twitter.comE8DFXFUMHv — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026 Crampi e caldo torrido. I dolori a braccia e gambe sono arrivati nel terzo set, quando l’altoatesino aveva appena perso un break. Subito dopo sono entrate in vigore le regole per le temperature estreme che hanno raggiunto il picco di 40°C: la partita è stata sospesa per diversi minuti e il tetto della Rod Laver Arena è stato chiuso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Sinner batte Spizzirri in quattro set: agli ottavi derby azzurro con Darderi

Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Agli ottavi anche Musetti dopo una maratona di 5 setJannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale all'Australian Open, vincendo in quattro set contro Eliot Spizzirri.

Australian Open, Sinner soffre ma batte Spizzirri in 4 set. Agli ottavi anche Musetti dopo una maratona di 5 setJannik Sinner si qualifica per gli ottavi dell’Australian Open, imponendosi in quattro set su Eliot Spizzirri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Jannik Sinner - James Duckworth all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |…; Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego; Australian Open: notte con Musetti, Darderi e Sinner. Dove vedere i match in tv.

Australian Open, Sinner: Sono stato fortunato con la heat rule e la chiusura del tettoSinner, Tennis - Australian Open | Con difficoltà, ben più del previsto, Jannik Sinner ha infine strappato il pass per gli ottavi dell'Australian Open 2026. L'azzurro ha messo in scena una ... ubitennis.com

Australian Open, Sinner vola agli ottavi con Darderi ma torna l'incubo crampiJannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Ma tornano le preoccupazioni per le sue condizioni ... iltempo.it

POKER COMPLETO Alexander Bublik supera Etcheverry in tre set e raggiunge la seconda settimana degli Australian Open per la prima volta in carriera. Il kazako ottiene così almeno un ottavo di finale in tutti i tornei dello Slam; domenica troverà Alex de M x.com

L’Australian Open corre ai ripari di fronte al caldo estremo Il torneo di Melbourne ha scelto di anticipare di un’ora l’inizio dei match di domani, quando si prevede di raggiungere i 40º di temperatura, così da sfruttare le ore del giorno più “fresche”. Au - facebook.com facebook