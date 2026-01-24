Australian Open 2026 p 5 | Ottavi da record per 3!

All'Australian Open 2026, Jannik Sinner si distingue negli ottavi, affrontando una partita difficile e dimostrando determinazione e talento. La sua performance, caratterizzata da impegno e abilità, gli permette di superare il turno e avanzare nel torneo. Un risultato importante che sottolinea la crescita del giocatore italiano in una competizione di alto livello.

Jannik Sinner soffre, lotta e si salva con classe, cuore e un pizzico di fortuna, conquistando l'accesso agli ottavi di finale. Ottime prove di Lorenzo Musetti e Luciano Darderi: tre italiani agli ottavi, è record! Nel tabellone femminile avanzano Iga Swiatek, Elena Rybakina, Amanda Anisimova, insieme a Madison Keys e Jessica Pegula, mentre arriva il forfait di Naomi Osaka.

Australian Open 2026 ottavi di finale: il programma completo dei matchL’Australian Open 2026 prosegue con gli ottavi di finale, fase cruciale del torneo.

Australian Open 2026, Swiatek, Pegula e Anisimova volano agli ottavi di finaleAll'Australian Open 2026, Swiatek, Pegula e Anisimova avanzano agli ottavi di finale nel torneo di singolare femminile.

Argomenti discussi: Australian Open, i risultati del primo turno: come sono andati gli italiani e i prossimi avversari; Musetti e Darderi alle 00.30: programma di sabato; Jannik Sinner e il nuovo look per gli Australian Open 2026: i kit in campo del numero 2 al mondo; Australian Open, diretta: Musetti batte Sonego. Avanti Darderi, Djokovic troppo forte per Maestrelli.

