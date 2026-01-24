Aurelio Paradiso compie 100 anni | festa grande a Casalbore in Irpinia

Aurelio Paradiso celebra il suo centesimo compleanno a Casalbore, in Irpinia. Nato il 23 gennaio 1926, nello stesso giorno in cui fu presentato il primo prototipo di televisione, ha vissuto un intero secolo di cambiamenti e avvenimenti significativi. Un traguardo importante che rende omaggio a una vita lunga e ricca di esperienze.

