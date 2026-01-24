Audio virale Lotito-tifoso caos Lazio | smentita e azioni legali

Nelle ultime ore si è diffuso un audio che coinvolge Claudio Lotito e la tifoseria della Lazio, generando polemiche e tensioni. L’autenticità del contenuto ha portato il club a rilasciare una dichiarazione ufficiale e a comunicare l’avvio di azioni legali. Questo episodio ha suscitato attenzione e discussioni tra i sostenitori e i media, contribuendo a un clima di incertezza e confronto all’interno della comunità biancoceleste.

È esploso nelle ultime ore un nuovo caso che coinvolge Claudio Lotito e la tifoseria della Lazio, dopo la diffusione virale di un audio relativo a una telefonata privata tra il presidente biancoceleste e un tifoso, nella quale emergono toni durissimi, accuse reciproche e una frase attribuita a Lotito che ha imposto un chiarimento ufficiale immediato da parte del club. La telefonata e lo scontro frontale. Nel colloquio, nato dalla contestazione del tifoso sulla gestione societaria e su un recente comunicato contro la protesta della Curva Nord, il confronto degenera rapidamente. Lotito respinge con forza l'etichetta di semplice amministratore e rivendica il proprio ruolo proprietario: « Gestore tua sorella, io sono il proprietario ».

