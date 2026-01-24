Attrice prodigio fin dall’infanzia diva hollywoodiana e oggi anche produttrice rivendica il valore dell’innocenza come chiave del talento Intanto interpreta una star di Hollywood in Sentimental Value e già si parla di Oscar

Attrice fin dall’infanzia, ora produttrice, sottolinea l’importanza dell’innocenza come elemento chiave del talento. Attualmente interpreta una star di Hollywood in “Sentimental Value”, con voci di candidatura agli Oscar. Ricorda spesso di aver ricevuto il consiglio di non crescere mai, credendo che l’innocenza infantile sia fondamentale per mantenere la genuinità e la sensibilità necessarie per interpretare ruoli autentici.

«M i sono sempre sentita ripetere: “Non crescere mai!”. E, giuro, lo capisco: anche secondo me gli attori davvero bravi conservano un’innocenza infantile. Mi impegno per tenere viva la mia». Missione compiuta: Elle Fanning è la star più allegra, entusiasta, chiacchierina che capiti d’incontrare. A Cannes sfila Elle Fanning per il film “Sentimental value”, in corsa per la Palma d’Oro X Leggi anche › Elle Fanning è nel film record di applausi di Cannes 2025: «Sono più grande, il mondo si apre» Non deve essere stato facile conservare la naturalezza per una che ha iniziato a recitare a tre anni (in Io sono Sam con Sean Penn), a 11 era già protagonista di Somewhere di Sofia Coppola (Leone d’Oro a Venezia) e non si è più fermata, arrivando ai 27 con quasi 80 film in curriculum, tra commedie e pellicole d’autore (Nicolas Winding Refn e Woody Allen compresi). 🔗 Leggi su Iodonna.it

