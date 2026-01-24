Assia Pinto e Manuel Lezzi annunciano con gioia la loro gravidanza, un momento importante dopo aver ritrovato il loro amore. La coppia, protagonista della prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te, ha condiviso un percorso di riscoperta e speranza. Questa notizia rappresenta un passo significativo nella loro vita, simbolo di un nuovo inizio e di un futuro da costruire insieme.

Manuel aveva ottenuto il perdono di Assia a C’è posta per te. La storia di Assia Pinto e Manuel Lezzi, protagonisti della prima puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te, ha conquistato il pubblico per la sua intensità emotiva. Tra tradimenti, dubbi e lacrime, la giovane coppia napoletana ha dimostrato che l’amore può resistere anche alle prove più difficili. E ora, poche settimane dopo la registrazione della puntata, Assia e Manuel hanno annunciato la notizia più bella: diventeranno genitori. La rivelazione è arrivata attraverso un video condiviso sui social da Assia Pinto, dove entrambi tengono in mano il test di gravidanza e si lasciano andare a lacrime di gioia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Assia Pinto e Manuel Lezzi annunciano la gravidanza: dall’amore ritrovato a C’è posta per te alla gioia di diventare genitori

Manuel e Assia di C’è Posta per Te diventeranno genitori, l’annuncio: “Sei arrivato dopo le cadute”Manuel e Assia, protagonisti della prima puntata di C’è Posta per Te, hanno annunciato la loro gravidanza con un messaggio significativo:

C’è Posta per Te, Manuel e Assia: grande annuncio a sorpresaC’è Posta per Te ha recentemente riacceso l’attenzione su Assia Pinto e Manuel Lezzi, protagonisti di una vicenda legata a temi delicati come tradimento e perdono.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Manuel e Assia di C'è Posta per Te diventeranno genitori, l'annuncio: Sei arrivato dopo le cadute; Manuel e Assia, clamorosa novità nella storia della coppia protagonista della prima puntata di C’è posta per te: il video; Assia e Manuel dopo C’è Posta per Te lei è incinta | prime parole; Uomini e Donne, Alessia Cammarota: dal divorzio con Aldo al nuovo uomo.

Assia e Manuel annunciano la gravidanza dopo C'è Posta Per Te: Ecco i dettagli!Da una relazione segnata da tradimenti a una nuova vita: Assia e Manuel annunciano con gioia l'arrivo del loro bambino. notizie.it

Assia e Manuel di C’è posta per te stanno ancora insieme: incinta dopo il tradimento/ Non sei qui per casoAssia e Manuel di C'è posta per te stanno ancora insieme e presto diventeranno genitori: incinta dopo il tradimento Non sei qui per caso ... ilsussidiario.net

Assia e Manuel diventano genitori: un lieto fine inaspettato dopo C’è Posta Per Te La storia di Manuel Lezzi e Assia Pinto, raccontata nella prima puntata di C’è Posta Per Te, ha toccato il cuore di molti. Un amore segnato da tradimenti e tanto dolore, ma anc - facebook.com facebook