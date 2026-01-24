Assessore accusato di omicidio Le difese | è stato un blackout

Si avvia alla conclusione il processo a carico di Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza di Voghera, accusato di omicidio per la morte di Youns El Boussettaoui avvenuta nel luglio 2021. Le difese hanno sostenuto che l’evento sarebbe stato causato da un blackout, contestando la ricostruzione dell’accusa. La sentenza è attesa nelle prossime settimane, mentre il dibattimento prosegue per chiarire le responsabilità.

Si avvia verso la conclusione il dibattimento a carico di Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera a processo con l’accusa di omicidio per aver ucciso Youns El Boussettaoui, trentottenne, il 20 luglio 2021 in piazza Meardi nel Comune oltrepadano. Ieri l’avvocato Carlo Alleva, uno dei difensori dell’imputato, ha sostenuto in aula la tesi dell’”incapacità naturale” al momento dello sparo, tesi già sostenuta dall’altro difensore Luca Gastini. Per Alleva, Adriatici dopo aver ricevuto uno schiaffo da El Boussettaoui sarebbe piombato in un blackout: la difesa ha quindi chiesto l’assoluzione per legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Voghera, l’assessore accusato di omicidio: “È stata legittima difesa”. Il pm ha chiesto 11 anniVoghera è al centro di un caso giudiziario che coinvolge un assessore accusato di omicidio.

