Asse Mediano Qualiano | arrestati due giovani per rapina a distributore

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Qualiano, in seguito a due rapine rapide ai distributori di carburante. Durante le operazioni, è stata sequestrata una pistola replica e i soggetti sono stati denunciati per possesso di armi. L’intervento ha permesso di neutralizzare le minacce e garantire la sicurezza nell’area.

La Polizia di Stato blocca un 18enne e un 19enne dopo due rapine lampo ai distributori di carburante: sequestrata una pistola replica e denunciati per armi. NAPOLI – Continuano i servizi mirati predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i reati predatori lungo l'Asse Mediano. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne e un 19enne napoletani, entrambi con precedenti, per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il 19enne è stato inoltre arrestato per evasione, poiché già sottoposto ai domiciliari, mentre entrambi sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

