Asse Mediano doppia rapina a due distributori | l' inseguimento

Da napolitoday.it 24 gen 2026

Nel pomeriggio di ieri, due distributori di carburante lungo l’Asse Mediano sono stati vittime di rapine a breve distanza di tempo. L’episodio ha coinvolto due distinti punti vendita, con un inseguimento che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La dinamica e le motivazioni degli assalti sono ancora in fase di accertamento, mentre la sicurezza nella zona viene valutata per prevenire ulteriori incidenti.

Nel pomeriggio di ieri due distributori di carburante lungo l’Asse Mediano sono stati rapinati a distanza di pochi minuti. Due giovani, un 18enne e un 19enne napoletani, entrambi con precedenti, si sono fatti consegnare l’incasso dai dipendenti sotto la minaccia di una pistola, per poi.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

