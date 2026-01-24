Asfaltature per migliorare la rete stradale

Nell’ambito della manutenzione ordinaria della viabilità comunale, a Lerici sono in corso e programmati interventi di asfaltatura su diverse vie strategiche. Questi lavori mirano a migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione stradale, garantendo una rete più efficiente e affidabile per residenti e visitatori. La manutenzione delle strade è un intervento fondamentale per mantenere in buono stato il patrimonio infrastrutturale del territorio.

Nell'ambito del programma di manutenzione ordinaria della viabilità comunale, a Lerici sono in corso e in fase di avvio diversi interventi di asfaltatura su tratti strategici del territorio, finalizzati a migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione stradale. I tratti di strada interessati dagli interventi sono i seguenti: lungomare, nella zona del Colombo; parte terminale di via Gerini; parte di Calata Mazzini; via Garibaldi, località La Serra; strada del Monticello; strada per Cerri; parte della strada di Canarbino; parcheggio del campo sportivo di Pugliola. "Si tratta di opere attese e necessarie che consentiranno di migliorare il manto stradale e le condizioni di sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti – spiega Marco Russo, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici –.

