Ascolto e partecipazione Comune e scuola uniti | Più vicini ai nostri giovani

SANTA FIORA Prosegue il progetto ’ Ascolto e partecipazione ’, promosso dal Comune di Santa Fiora in collaborazione con l’Istituto comprensivo Pratesi, nato per favorire la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi alla vita della comunità. L’iniziativa, lanciata lo scorso dicembre, coinvolge gli alunni e le alunne della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Durante l’ultimo incontro il sindaco Federico Balocchi, insieme a una rappresentanza della Giunta e del consiglio comunale, ha fatto visita agli studenti, dando seguito al percorso avviato nei mesi scorsi. Un incontro pensato per avvicinare i più giovani alle istituzioni e per rendere più concreto il dialogo tra amministrazione e mondo scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

