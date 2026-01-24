Ascolti TV | Venerdì 23 Gennaio 2026 La Ruota dei Campioni al 23.7-22.4% Tali e Quali si conferma al 17.8% In access vince De Martino 24.4%

Nella serata di venerdì 23 gennaio 2026, i programmi televisivi hanno registrato risultati diversi. La Ruota dei Campioni ha ottenuto il 23,7%, mentre Tali e Quali si è confermato al 17,8%. In access prime time, il pubblico ha premiato De Martino con il 24,4%. Questi dati offrono un quadro delle preferenze degli spettatori durante la serata.

Nella serata di ieri, venerdì 23 gennaio 2026, su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:46 alle 22:19 (2.909.000 – 15.5%), Tali e Quali interessa 2.379.000 spettatori pari al 17.8% di share dalle 22:22 alle 00:16. Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni (4.135.000 – 21.3%), La Ruota dei Campioni conquista 4.606.000 spettatori con uno share del 23.7% nella prima parte dalle 20:49 alle 22:20 e 3.650.000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte dalle 22:26 alle 23:23. Su Rai2 Lamborghini – The Man Behind the Legend intrattiene 910.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 La maledizione della prima luna incolla davanti al video 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 16 Gennaio 2026. La Ruota dei Campioni domina (23.9%-22.7%) ma Tali e Quali (15.5%-17.9%) accorcia le distanzeNella serata di venerdì 16 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto la conferma della leadership de La Ruota dei Campioni, con una leggera flessione rispetto alla precedente puntata.

Ascolti TV | Venerdì 9 Gennaio 2026. La Ruota dei Campioni vince col 25.6-24.4%, Tali e Quali si ferma al 16.4%Ecco un'introduzione adatta alle tue indicazioni: Nella serata di venerdì 9 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto la vittoria de La Ruota dei Campioni, che ha registrato il 25,6% di share, rispetto al 16,4% di Tali e Quali su Rai1, seguito da 2.

