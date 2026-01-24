Ascolti TV | Venerdì 23 Gennaio 2026 La Ruota dei Campioni al 23.7-22.4% Tali e Quali 17.8% In access vince De Martino 24.4%

Nella serata di venerdì 23 gennaio 2026, le principali trasmissioni televisive hanno registrato diversi risultati di ascolto. La Ruota dei Campioni ha ottenuto il 23,7% di share, mentre Tali e Quali si è fermato al 17,8%. In access prime time, De Martino ha conquistato il 24,4% di share, confermando la sua popolarità tra il pubblico.

Nella serata di ieri, venerdì 23 gennaio 2026, su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:46 alle 22:19 (2.909.000 – 15.5%), Tali e Quali interessa 2.379.000 spettatori pari al 17.8% di share dalle 22:22 alle 00:16. Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni (4.135.000 – 21.3%), La Ruota dei Campioni conquista 4.606.000 spettatori con uno share del 23.7% nella prima parte dalle 20:49 alle 22:20 e 3.650.000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte dalle 22:26 alle 23:23. Su Rai2 Lamborghini – The Man Behind the Legend intrattiene 910.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 La maledizione della prima luna incolla davanti al video 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 16 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 23 Gennaio, in prima serata; Programmi in TV stasera 23 gennaio 2026: Tali e Quali, Lamborghini, Quarto Grado e La zona d'interesse; Ascolti tv, Affari tuoi supera La Ruota. In prima serata vince Don Matteo ma Striscia si difende.

