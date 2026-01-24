Ascolti TV di venerdì 23 gennaio 2026 | La Ruota dei Campioni domina bene Quarto Grado e Propaganda Live

Gli ascolti televisivi di venerdì 23 gennaio 2026 evidenziano la vittoria di Canale 5 con La Ruota dei Campioni, seguito da Quarto Grado e Propaganda Live. La serata si è aperta con successo per Gerry Scotti, mentre Rai1 ha registrato un aumento di ascolti nella seconda parte con Tali e Quali. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico nella prima serata televisiva di quel giorno.

La prima serata premia Canale 5 con Gerry Scotti, mentre Rai1 cresce in seconda parte con Tali e Quali: tutti i dati Auditel di venerdì 23 gennaio Gli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026 vedono primeggiare La Ruota dei Campioni su Canale 5. Dopo l'ottimo traino di Gira La Ruota dei Campioni (4.135.000 spettatori, 21.3%), il quiz condotto da Gerry Scotti conquista 4.606.000 spettatori e il 23.7% di share nella prima parte (20:49–22:20) e 3.

ASCOLTI TV 23 GENNAIO 2026: LA RUOTA DEI CAMPIONI, TALI E QUALI, QUARTO GRADO, PROPAGANDA LIVEGli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026 includono le puntate di “Tali e Quali” e “La Ruota dei Campioni”.

Ascolti tv venerdì 23 gennaio: Tali e quali, La ruota dei campioni, Propaganda LiveEcco gli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei principali programmi trasmessi.

Ascolti tv ieri (23 gennaio): Gerry Scotti inarrestabile con la Ruota, Tali e Quali si conferma con numeri solidiTra show dilatati e pubblico frammentato, il venerdì sera conferma equilibri sempre più netti. La sfida tra Canale 5 e Rai 1 stavolta è in mano a Mediaset. libero.it

Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari TuoiGli ascolti tv della serata di venerdì 23 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda la terza puntata di Tali e Quali, mentre su Canale 5 La Ruota dei Campioni ... fanpage.it

