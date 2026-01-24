Ascolti TV di venerdì 23 gennaio 2026 | La Ruota dei Campioni al 23.7% Tali e Quali al 17.8%

Venerdì 23 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno evidenziato una sfida tra Rai1 e Canale5, con La Ruota dei Campioni che ha ottenuto il 23,7% di share e Tali e Quali il 17,8%. La serata ha confermato un equilibrio tra le principali reti nazionali durante il prime time, offrendo agli spettatori una scelta diversificata tra intrattenimento e programmi di successo.

Ieri sera, venerdì 23 gennaio 2026, la gara degli ascolti TV ha visto Rai1 e Canale5 contendere il prime time con risultati molto vicini. Su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:46 alle 22:19 (2.909.000 spettatori – 15,5% di share), Tali e Quali ha catturato l’attenzione di 2.379.000 spettatori, pari al 17,8% di share dalle 22:22 alle 00:16. Su Canale5, Gira La Ruota dei Campioni ha aperto la serata con 4.135.000 spettatori (21,3%), mentre La Ruota dei Campioni ha conquistato 4.606.000 spettatori con il 23,7% di share nella prima parte (20:49-22:20) e 3.650.000 spettatori con il 22,4% di share nella seconda parte (22:26-23:23). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Nella serata di venerdì 23 gennaio 2026, i programmi televisivi hanno registrato risultati diversi.

Ascolti TV | Venerdì 16 Gennaio 2026. La Ruota dei Campioni domina (23.9%-22.7%) ma Tali e Quali (15.5%-17.9%) accorcia le distanzeNella serata di venerdì 16 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto la conferma della leadership de La Ruota dei Campioni, con una leggera flessione rispetto alla precedente puntata.

