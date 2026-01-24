Il 23 gennaio la programmazione televisiva ha visto nuovamente confrontarsi Gerry Scotti su Canale 5 e Nicola Savino su Rai 1, con Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi a supporto. La serata ha evidenziato la costante presenza di queste figure nei principali palinsesti italiani, offrendo agli spettatori un’alternanza di intrattenimento e competizione. Un appuntamento che conferma l’interesse per i format consolidati e le personalità riconoscibili del panorama televisivo nazionale.

La serata televisiva di venerdì 23 gennaio ha visto di nuovo la sfida in prima serata tra il campionissimo Gerry Scotti su Canale 5 e Nicola Savino su Rai 1, con l’aiutino di Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. Infatti, su Canale 5 Gerry Scotti con La Ruota dei Campioni si è preso tutto il tempo per conquistare il podio degli ascolti tv confermandosi il Re indiscusso del piccolo schermo. Un risultato ancora più importante considerando che giovedì 22 gennaio Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi è riuscito a superare La Ruota della Fortuna. Su Rai 2 è andato in onda Lamborghini – The man behind the legend e su Rai 3 La zona d’interesse. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 23 gennaio, Gerry Scotti vuole ancora il podio

