Il Napoli ha ufficialmente aggiunto Laurienti all'organico, rafforzando così il reparto offensivo. La sessione invernale di calciomercato conferma l'intenzione della squadra di migliorare la rosa con interventi mirati. Ecco le principali novità in entrata, che testimoniano la volontà del club di competere al massimo livello durante questa fase della stagione.

Grandi movimenti in casa Napoli in questa sessione invernale di calciomercato: ecco le ultimissime in entrata. Il Napoli non si ferma a Giovane. Dopo aver definito i dettagli con il Verona per l’acquisto del giovane attaccante classe 2003, la dirigenza partenopea è al lavoro per mettere a segno un altro importante colpo nel reparto avanzato a disposizione di Conte. Sono diversi i profili valutati in casa azzurra, ma al momento la pista più calda porta ad Armand Laurienté, classe ’98 di proprietà del Sassuolo. Laurienté (Lapresse) – calciomercato.it Il francese è legato ai neroverdi da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma quasi sicuramente non rinnoverà: proprio per questo motivo, il patron De Laurentiis starebbe seriamente pensando di prendere l’ex Lorient dopo gli addii di Lorenzo Lucca e di Noa Lang. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Arriva Laurienté in attacco: colpaccio in Serie A

Juve pigliatutto, colpaccio in Serie A: arriva per circa 25 milioniLa Juventus punta a rafforzarsi ulteriormente prima della sessione di mercato di gennaio, annunciando un importante colpo in Serie A.

Milan-Sassuolo 2-2: pareggio ospite con Laurienté … | Serie A NewsNel match di Serie A tra Milan e Sassuolo, il risultato si stabilisce sul pareggio 2-2.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sassuolo-Cremonese, le probabili formazioni: tridente Fadera-Pinamonti-Lauriente, torna Payero; Il Napoli ha fretta: già scelto chi verrebbe al posto di Noa Lang!; Sky - Napoli-Sassuolo, probabili formazioni: Neres out, possibile esordio dal 1' in attacco!.

ARRIVA A GARBAGNATE LA STORIA DELLA MUSICA ITALIANA!!!! IL 07 FEBBRAIO ARRIVA PAKI DEI NUOVI ANGELI!!! VI ASPETTA UNA CENA FANTASTICA E DELLA MUSICA STRAORDINARIA!!!! CHE ASPETTATE PRENOTATE SUBITO!!!! - facebook.com facebook