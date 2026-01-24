Arriva la super neve Meteo Giuliacci avvisa gli italiani Sorpresa inaspettata

Una nuova perturbazione atlantica sta interessando l’Italia, portando precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Dopo un periodo di stabilità, il meteo si modifica, annunciando l’arrivo di una significativa nevicata. Giuliacci, esperto di meteorologia, segnala questa novità, invitando a restare aggiornati sulle condizioni climatiche nelle prossime ore.

Una nuova perturbazione atlantica ha iniziato a farsi strada sull’Italia nelle ultime ore, cambiando in modo netto il quadro meteorologico dopo una fase relativamente più stabile. L’ingresso dell’aria fredda associata al fronte ha riportato scenari pienamente invernali, con piogge diffuse, temperature in calo e un progressivo aumento dell’instabilità, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Un peggioramento che, fin dalle prime ore, ha mostrato caratteristiche più incisive rispetto alle previsioni iniziali. Il maltempo ha infatti cominciato a manifestarsi già nella giornata di venerdì 23 gennaio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Meteo, Mario Giuliacci avverte: dove arriva la neve, Befana sotto zeroIl nuovo anno si apre con un’ondata di freddo più intensa del previsto.

Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: cosa accadrà a NataleGiuliacci avverte gli italiani sulle previsioni meteo di Natale 2025, segnate da condizioni atmosferiche stabili e temperature superiori alla media.

INVERNO. Altre fredde sorprese in vista

