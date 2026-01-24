Arriva al bar scende dall' auto e accoltella un 25enne
Nella serata del 23 gennaio a Cascina, in provincia di Pisa, si è verificata una lite che ha portato a un'aggressione con arma da taglio. Un giovane di 25 anni è stato ferito all’addome. L’episodio si è svolto nei pressi di un bar, dove l’autore dell’aggressione è stato identificato dalle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni e le dinamiche dell’accaduto.
Una lite furiosa sfociata in una brutale aggressione. Un uomo di 25 anni è stato accoltellato all'addome nella serata di ieri, 23 gennaio, a Cascina, in provincia di Pisa. L'accoltellamento è avvenuto all'esterno di un locale nel centro del comune toscano. I fattiSecondo una prima ricostruzione.
