Arriva al bar scende dall' auto e accoltella un 25enne

Nella serata del 23 gennaio a Cascina, in provincia di Pisa, si è verificata una lite che ha portato a un'aggressione con arma da taglio. Un giovane di 25 anni è stato ferito all’addome. L’episodio si è svolto nei pressi di un bar, dove l’autore dell’aggressione è stato identificato dalle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni e le dinamiche dell’accaduto.

