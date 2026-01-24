Ariete Saletti si trova al secondo posto in serie B2 femminile a metà stagione, con 26 punti derivanti da nove vittorie e quattro sconfitte. Nonostante le difficoltà incontrate, la squadra di Nuti si dimostra ottimista e determinata a crescere, mantenendo un atteggiamento positivo e concentrato sugli obiettivi futuri. La posizione attuale rappresenta un risultato importante, frutto di impegno e resilienza nel primo scorcio di campionato.

Seconda della classe in serie B2 femminile al giro di boa. L’ Ariete si gode la sua classifica. Ventisei punti, frutto di nove vittorie (a fronte di 4 sconfitte) ed un secondo posto che, considerati i tanti guai ed imprevisti che hanno costellato la prima parte di stagione della squadra di Nuti, non possono essere accolti senza soddisfazione ed un pizzico di orgoglio. "I due punti conquistati a Firenze, contro al Liberi e Forti nell’ultimo turno, sono stati preziosi e ci hanno consentito di consolidare il secondo posto provvisorio – commenta Anna Saletti, attaccante pratese che è uno dei punti di forza della formazione di Massimo Nuti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ariete, Saletti è ottimista: "Sì, possiamo crescere"

