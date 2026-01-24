Arghillà Minasi risponde alle dichiarazioni di Brunetti | Il ghetto non lo abbiamo creato noi

Arghillà, Minasi replica alle dichiarazioni di Brunetti, precisando di non essere responsabile della situazione attuale nel quartiere. In qualità di assessore alle politiche sociali del Comune di Reggio Calabria negli anni 2000, Minasi chiarisce di non aver creato il ghetto e respinge le accuse riguardanti il degrado e la criminalità diffusa. La vicenda evidenzia l’importanza di affrontare con obiettività e rispetto le questioni sociali e territoriali.

La senatrice reggina leghista: "Basta propaganda, la città merita verità. Rcco i dati sui finanziamenti sprecati dal Comune" La senatrice della Lega Tilde Minasi usa parole dure per rispondere alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dall'assessore del Comune di Reggio Calabria. "Brunetti parla di delocalizzazione "indiscriminata, in blocco, dell'ex ghetto dell'ex Caserma 208 di Sbarre verso l'area collinare di Arghillà" e, così dicendo, dimostra di non conoscere i fatti. Beh, se ghetto è stato creato, la paternità non è certamente della giunta di destra in cui ricoprivo l'incarico di Assessore e a raccontarlo, se non bastasse la mia testimonianza, è la ricerca IReFCestim.

