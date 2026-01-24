Arezzo rifiorita? Sì come l’orto dopo il cinghiale

Arezzo avrebbe subito una trasformazione significativa, come un orto che si rinnova dopo aver superato le difficoltà. Secondo l’assessore Lucherini e la vicesindaco Tanti, la città avrebbe vissuto un cambiamento importante, che avrebbe portato a una nuova fase di sviluppo e rinnovamento. In questo contesto, si parla di una Arezzo che si riscopre e si rinnova, segnando un passo avanti nel suo percorso di crescita.

Link: comunicato Versione ortichese: Secondo l’assessore Lucherini e la vicesindaco Tanti, Arezzo sarebbe stata “rivoluzionata”. Rifiorita. Rinata. Praticamente una via di mezzo fra Amsterdam e il Giardino dell’Eden. Evidentemente pensano che gli aretini siano distratti, miopi o direttamente in ferie da dieci anni. Inoltre che avrebbero “rivoluzionato Arezzo”. Ecco, probabilmente parlano di un’altra Arezzo, perché quella vera – quella dove vivono gli aretini veri – è più che rivoluzionata. è sconnessa, allagata e dimenticata. Basta due gocce d’acqua che i tombini rigurgitano peggio di una fontana di piazza, le strade diventano fiumi e chi c’ha il fondo a piano terra fa il bagno senza averlo chiesto. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo rifiorita? Sì, come l’orto dopo il cinghiale Leggi anche: Socialità, cultura e sostenibilità: nasce l’Orto comunitario biologico di Arezzo Arezzo, la Giunta fa finta di ascoltare… poi tira diritto come un cinghialeArezzo sembra vivere un clima di supposta partecipazione, ma in realtà la Giunta continua a procedere senza ascoltare le istanze dei cittadini.

