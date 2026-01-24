Arezzo | nessuna sospensione per l’auto-infermieristica

L’Asl Toscana Sud Est ha confermato che ad Arezzo non verrà sospesa l’auto-infermieristica. La decisione è stata comunicata in risposta alle recenti voci che indicavano uno stop previsto per fine febbraio. L’Azienda sanitaria ha quindi rassicurato sulla continuità di questa iniziativa, che rappresenta un’importante novità nel nuovo modello di assistenza territoriale.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – L'Asl Toscana Sud Est non sospende l'auto-infermieristica ad Arezzo. La conferma arriva direttamente dall'Azienda, alla quale il NurSind si era rivolto nei giorni scorsi proprio per chiedere conto delle indiscrezioni che volevano uno stop della sperimentazione a partire dalla fine del mese di febbraio. "Alla data odierna - si legge nella risposta - non risultano adottate variazioni o modifiche dell'assetto organizzativo relativo al setting di auto-infermieristica. Pertanto il servizio prosegue regolarmente secondo le modalità attualmente previste, senza interruzioni né modifiche operative".

