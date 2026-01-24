ARC Raiders | La Roadmap 2026 svela nuovi contenuti in arrivo

ARC Raiders ha pubblicato la Roadmap 2026, offrendo una panoramica dei contenuti previsti nei prossimi quattro mesi. L’obiettivo è fornire ai giocatori una chiara idea della direzione del gioco, mantenendo però la possibilità di scoprire le novità senza anticipazioni eccessive. Questa roadmap segna un passo importante nel percorso di sviluppo di ARC Raiders, evidenziando l’impegno del team nel migliorare costantemente l’esperienza di gioco.

