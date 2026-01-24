Appassionati di manga ultima fermata via Tadino

Appassionati di manga e action figure giapponesi, la community di Via Tadino rappresenta un punto di riferimento per gli amanti di questo universo. In un contesto in cui gli appassionati di anime si incontrano e condividono la propria passione, questa zona si distingue per l’offerta di prodotti autentici e di qualità. Un luogo ideale per chi desidera approfondire il proprio interesse e scoprire nuovi titoli e collezioni.

Al giorno d'oggi gli appassionati di anime e action figure giapponesi sono decisamente una community. Buona parte del merito va a Fabrizio Ferrario, lo storico proprietario di Yamato Shop. Nel lontano 1992, decide di aprire un negozio dedicato ai prodotti d'intrattenimento giapponese. Lo fa a Milano, in via Tadino fronte numero 5. Sembra un azzardo. Chi mai può avere interesse in manga e AF con protagonisti personaggi del mondo animato giapponese? In realtà, la risposta è subito importante. Al negozio Yamato Shop, gestito dalla società di distribuzione Yamato Video, arrivano fan da tutta Italia.

