Appalti e favori in Provincia la Procura vuole l' arresto di Magliocca

La Procura di provincia ha chiesto l’arresto di Magliocca, coinvolto in un’indagine su appalti e favori. La vicenda si inserisce in un contesto di inchieste che coinvolgono anche altri esponenti politici, tra cui Zannini e i rappresentanti di Castel Volturno. La situazione evidenzia le tensioni e le sfide della politica locale, con un’attenzione crescente alle questioni di corruzione e trasparenza.

Non sono tempi facili per la politica. Dopo la richiesta d’arresto per il consigliere regionale Giovanni Zannini e l’indagine sul presunto voto di scambio a Castel Volturno in cui, con il politico mondragonese, è indagato il sindaco Marrandino e il suo vice Giulio Natale, un nuovo filone.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Appalti truccati a Palermo, la procura chiede l’arresto di Totò Cuffaro Leggi anche: Appalti truccati, la Procura chiede l'arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Presunto sistema di appalti pilotati in cambio di regali e voti. Rinviata l’udienza preliminare; Appalto illuminazione pubblica: nuova udienza ad Avellino per il caso Pratola Serra; Lecce, c'è una nuova indagine su Delli Noci: Soldi pubblici alla società fondata dall'ex assessore; Voto di scambio, indagati il consigliere di Forza Italia e due sindaci. La compravendita in un bar e un dono particolare: un maiale. Appalti e favori in Provincia, la Procura vuole l'arresto di MaglioccaNon sono tempi facili per la politica. Dopo la richiesta d’arresto per il consigliere regionale Giovanni Zannini e l’indagine sul presunto voto di scambio a Castel Volturno in cui, con il politico ... casertanews.it Polignano, appalti in cambio di favori. Al via il processo, esclusi i testimoni dell’accusaNei confronti dei 18 imputati, tra i quali l’ex sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto e il suo vice di allora Salvatore Colella, accusati di presunti appalti pilotati Al via il processo nei ... lagazzettadelmezzogiorno.it CASERTA – L’inchiesta giudiziaria denominata “Alma”, avviata nel 2013 nel Comune di Battipaglia con l’ipotesi di un sistema di condizionamento degli appalti pubblici legato alla camorra, si è conclusa con un sostanziale ridimensionamento delle accuse inizi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.