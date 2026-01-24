Apertura straordinaria del cantiere del teatro Rossini

Sabato 24 gennaio, il teatro Rossini di Lugo ha aperto le sue porte in modo straordinario. L’evento ha coinvolto cittadini, aziende, associazioni e enti che hanno contribuito al recupero di questo importante simbolo culturale locale, offrendo un’occasione di confronto e riflessione sul valore storico e sociale dell’edificio. Un momento di condivisione dedicato a valorizzare un patrimonio che rappresenta l’identità della comunità lughese.

Nella mattina di sabato 24 gennaio si è svolta un'apertura straordinaria del teatro Rossini di Lugo, rivolta alle persone, alle aziende, alle associazioni e agli enti che hanno contribuito al recupero di uno dei simboli culturali più identitari e preziosi del territorio lughese.

