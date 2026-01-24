anguillara trovati impiccati i genitori di carlomagno

A Anguillara, i genitori di Carlomagno sono stati trovati impiccati nella loro abitazione. La tragedia, collegata a un femminicidio che ha coinvolto la comunità locale, evidenzia le conseguenze di una forte pressione mediatica e sociale. Un evento che solleva interrogativi sulla tutela del benessere mentale e sulla gestione delle crisi familiari in situazioni di grande impatto pubblico.

AGI - Morti nella loro abitazione di Anguillara. Non hanno retto alla pressione, anche mediatica, di un femminicidio che ha sconvolto la piccola comunità e non solo. I genitori di Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso sua moglie Federica Torzullo, sono stati trovati impiccati nella loro casa. Che si tratti di un suicidio ci sono pochi dubbi per i carabinieri intervenuti sul posto. Due settimane di sospetti, e poi la tragica conferma. Claudio Carlomagno ha confessato il delitto, pur avendo cercato di sviare indagini e accuse fin dal primo momento. La scomparsa di Federica Torzullo. Federica Torzullo, 41 anni, dipendente delle Poste di Fiumicino e madre di un bambino di 10 anni, è scomparsa l’8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Agi.it

