anguillara trovati impiccati i genitori di carlomagno hanno lasciato un biglietto

A Anguillara, sono stati trovati impiccati i genitori di Carlomagno, con un biglietto lasciato loro. La tragedia, avvenuta nella loro abitazione, è collegata a un femminicidio che ha profondamente scosso la comunità locale. La vicenda evidenzia le conseguenze di un grave episodio di violenza e il peso della pressione mediatica su coloro coinvolti.

AGI - Morti nella loro abitazione di Anguillara. Non hanno retto alla pressione, anche mediatica, di un femminicidio che ha sconvolto la piccola comunità e non solo. I genitori di Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso sua moglie Federica Torzullo, sono stati trovati impiccati nella loro casa. Che si tratti di un suicidio ci sono pochi dubbi per i carabinieri intervenuti sul posto. La procura di Civitavecchia disporrà le autopsie che dovrebbero confermare l'ipotesi del suicidio. Nel corso del sopralluogo, inoltre, i carabinieri avrebbero ritrovato anche un biglietto, indirizzato all'altro figlio, nel quale sarebbero spiegate le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Agi.it

