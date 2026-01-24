anguillara trovati impiccati di genitori di carlomagno

A Anguillara, una coppia di genitori di Carlomagno è stata trovata impiccata nella propria abitazione. L’evento, legato alla drammatica vicenda di un femminicidio, ha profondamente scosso la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia, che evidenzia le conseguenze di un episodio di violenza che ha avuto ripercussioni emotive e sociali.

AGI - Morti nella loro abitazione di Anguillara. Non hanno retto alla pressione, anche mediatica, di un femminicidio che ha sconvolto la piccola comunità e non solo. I genitori di Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso sua moglie Federica Torzullo, sono stati trovati impiccati nella loro casa. Che si tratti di un suicidio ci sono pochi dubbi per i carabinieri intervenuti sul posto. Due settimane di sospetti, e poi la tragica conferma. Claudio Carlomagno ha confessato il delitto, pur avendo cercato di sviare indagini e accuse fin dal primo momento. La scomparsa di Federica Torzullo. Federica Torzullo, 41 anni, dipendente delle Poste di Fiumicino e madre di un bambino di 10 anni, è scomparsa l’8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Agi.it

