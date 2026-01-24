Anguillara il messaggio di Carlomagno alla moglie Federica | Non mantengo più la calma

A Anguillara, un messaggio di Carlomagno rivolto a Federica rivela un cambiamento nel suo stato d'animo. In una comunicazione diretta, egli esprime di aver perso la calma, invitando la moglie a riconsiderare il loro confronto. Questa testimonianza offre uno sguardo sulle tensioni personali del sovrano, evidenziando come anche figure storiche di grande rilievo possano attraversare momenti di fragilità e conflitto.

“E ti dico, da stasera, vedi come ti devi confrontare con me. Perché visto che, fino adesso, come dici te, calma apparente, quello e quell'altro, io non la mantengo più”. E quanto dice Claudio Agostino Carlomagno in un messaggio vocale inviato alla moglie, Federica Torzullo, il 29 settembre del 2025, quattro mesi prima che la uccidesse con 23 coltellate e seppellisse poi il cadavere martoriato in un canneto adiacente alla sua ditta di scavi e movimentazione terra ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L'audio è stato trasmesso da Quarto Grado, il programma condotto dai giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, nel corso della puntata andata in onda ieri sera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

