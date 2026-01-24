Aneurisma scambiato per cefalea conseguenze irreversibili per il paziente | dall’ospedale 800mila euro a famiglia

Un errore di diagnosi ha portato a conseguenze tragiche: un aneurisma, erroneamente trattato come cefalea, ha causato la perdita di vita di un uomo di 61 anni. La Corte d'Appello di Firenze ha condannato l'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a risarcire i familiari con circa 800mila euro. Questa vicenda evidenzia l'importanza di diagnosi accurate e della responsabilità delle strutture sanitarie.

La Corte d'Appello di Firenze ha condannato l'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a risarcire con circa 800mila euro i familiari di un operaio morto a 61 anni. Secondo i giudici, un corretto e tempestivo iter diagnostico avrebbe cambiato radicalmente l'esito clinico.

