Andrea Sempio, 37 anni, è stato ospite venerdì 23 gennaio a " Quarto Grado " per discutere del caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi del 2007. In diretta ha affrontato opinionisti ed esperti e ha risposto a una domanda cruciale: perché ha scelto di presentarsi in televisione prima di andare in Procura? La sua risposta è stata chiara: "È una strategia condivisa con gli avvocati". Ha spiegato che si tratta di una decisione ponderata: "Inizialmente avevamo pensato di andare, poi abbiamo deciso di aspettare. Quando sarà il tempo andrò". Un punto centrale è stato lo scontrino del parcheggio, elemento a sostegno del suo alibi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio: "Perché avevo lo scontrino?", la sconcertante risposta

Leggi anche: Delitto di Garlasco, perché per Massimo Lovati lo scontrino di Andrea Sempio "è vero ma inutile"

Leggi anche: Delitto di Garlasco, perché lo scontrino - alibi di Andrea Sempio non è stato mai sequestrato: l'ha ancora lui

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Andrea Sempio a Quarto Grado: Ecco perché ero fuori casa di Chiara il giorno del delitto. Mai visti suoi filmini intimi. Sul mio pc? Qualche ricerca c'è ma è tutto legale; Garlasco, il duello tra gli avvocati di Stasi e dei Poggi. L'aggressione iniziata in cucina, le nuove analisi sul pc di Alberto: cosa sappiamo; Garlasco, no della Cassazione all'inchiesta su Venditti e il padre di Sempio: pc e cellulari dell'ex pm non verranno sequestrati; Garlasco, l’ira dei legali di Stasi contro la perizia dei Poggi: Andrebbe analizzato il pc di Sempio, non di Alberto.

Garlasco, Andrea Sempio a Quarto Grado: «Ecco perché ero fuori casa di Chiara il giorno del delitto. Mai visti suoi filmini intimi. Sul mio pc? E' tutto legale»Andrea Sempio torna in tv. L'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi sceglie di parlare in studio a Quarto Grado per confrontarsi in diretta con opinionisti ed esperti ... ilmessaggero.it

Andrea Sempio torna in tv a Quarto Grado e risponde alle domande: Perché ero fuori casa di Chiara Poggi il giorno del delittoAndrea Sempio torna in tv a Quarto Grado per discutere del caso Chiara Poggi. Scopri le sue dichiarazioni su alibi, biglietto del parcheggio ... bigodino.it

+++Verranno ascoltati gli ex compagni di classe di Andrea Sempio +++ #Quartogrado x.com

Caso Garlasco, Andrea Sempio ospite in diretta a Quarto Grado - facebook.com facebook