andrea delogu esce allo scoperto con la nuova fiamma

Andrea Delogu ha confermato ufficialmente la sua relazione con Alessandro Marziali, come evidenziato dalle recenti foto pubblicate da Diva e Donna. La coppia aveva già attirato l’attenzione con alcuni scatti diffusi a dicembre scorso, ma ora la loro unione è stata resa pubblica. Questa conferma rappresenta un passo importante per Andrea, in un momento di trasparenza sulla sua vita privata.

Andrea Delogu e Alessandro Marziali sono una coppia: a confermarlo le nuove foto pubblicate da Diva e Donna; una conferma dopo i primi scatti che erano usciti nello dicembre scorso Il 17 dicembre sono uscite le foto, pubblicate da Chi, che dimostravano che Andrea Delogu non aveva alcun legame sentimentale con Nikita Perotti, bensì si frequenta con un altro uomo, si chiama Alessandro Marziali. Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per Andrea Delogu. Prima la fine della storia con Luigi Bruno, con cui è stata insieme 4 anni e che sembrava potesse diventare una relazione destinata a durare. Poi la morte improvvisa del fratello 18enne Evan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

