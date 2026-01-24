Ancisi LpR | Ausl Romagna non esiste una completa integrazione dei sistemi informativi all' interno dell' azienda

L’AUSL Romagna, istituita nel 2014 dalla Regione Emilia-Romagna, unifica le aziende sanitarie di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Con oltre 1,1 milioni di abitanti, rappresenta la quinta più grande azienda sanitaria italiana per estensione, numero di ospedali e popolazione servita. Tuttavia, l’assenza di una completa integrazione dei sistemi informativi all’interno dell’azienda rappresenta una sfida significativa per l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

L’AUSL Romagna, istituita dalla Regione Emilia-Romagna unificando le precedenti AUSL Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, è entrata in funzione il 1° gennaio 2014, diventando la quinta grande azienda in Italia per estensione, numero di ospedali e popolazione servita (oltre 1,1 milioni di abitanti).🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Ausl Romagna alla Cop30 in Brasile: discussione internazionale sulla decarbonizzazione dei sistemi sanitari Leggi anche: Tentativi di truffe attraverso falsi Sms dell’Ausl Romagna, l'azienda invita a fare attenzione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Rottura della condotta idrica. Per il consigliere Ancisi si è perso tempo: question time in consiglio comunale; Rottura della rete idrica: polemiche in consiglio comunale. Ancisi (LpRa): AUSL Romagna, sistemi informativi ancora non unificati dopo 12 anniA dodici anni dalla nascita dell’AUSL Romagna, i sistemi informativi delle quattro ex aziende sanitarie di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini non risultano ancora pienamente integrati. A sollevare la que ... ravennawebtv.it Dai social al tribunale. Insulti a Carradori e all’Ausl. L’azienda pronta a denunciareLa miccia: la polemica sui premi ai dirigenti dell’Ausl Romagna esplosa nei giorni scorsi, dopo la segnalazione del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi e l’annuncio di interrogazioni alla ... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.