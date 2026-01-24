Amy Redford al Sundance | L' eredità di mio padre? Ha creato un nido non un impero
“L’eredità di mio padre è stata quella di aver creato un nido, non un impero”, Amy Redford, figlia di Robert Redford ha parlato di suo padre nei primi giorni del Sundance, il festival del cinema indipendente in corso dello Utah, voluto proprio dal grande attore morto lo scorso settembre. “Aveva lo scopo di sostenere, nutrire e alimentare gli artisti nel modo in cui avevano bisogno, raccontando le storie che dovevano raccontare, e questa è davvero la sua eredità”, Amy Redford. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
