Amy Redford al Sundance | L' eredità di mio padre? Ha creato un nido non un impero

Durante il Sundance, Amy Redford ha riflettuto sull’eredità di suo padre, Robert Redford, sottolineando come il suo successo abbia rappresentato più un “nido” che un impero. La figlia dell’attore ha condiviso questa prospettiva nei primi giorni del festival del cinema indipendente in Utah, evento che il padre aveva fortemente voluto. Un’occasione per ricordare il patrimonio umano e artistico lasciato dal celebre attore.

