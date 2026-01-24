ammirabili e freaks letterati ritratti come in un romanzo borghese

In Italia, le figure ibride e gli individui fuori dagli schemi spesso trovano poca comprensione. Questo si riflette anche nel modo in cui vengono trattate le personalità come Giuseppe Marcen, scomparso nel febbraio 2024. La sua vita, tra aspetti ammirabili e eccentricità, richiama le immagini di un romanzo borghese, evidenziando la tendenza a ignorare o sottovalutare chi si discosta dai canoni convenzionali.

La bellezza dostoevskijana non salverà il mondo, la gentilezza forse sì. Un libro L’Italia ha poca pazienza per gli ibridi, per gli amateurs, per gli indefinibili. Lo spiega la scarsa attenzione che nel febbraio del 2024, due anni, fa, ha avuto la morte di Giuseppe Marcenaro nella scena delle lettere. Genovese, bibliofilo impenitente, organizzatore di mostre su Rimbaud, collaboratore anche di questo giornale – con pezzi che andavano da lord Byron veneziano ai testi proibiti dei rivoluzionari – Marcenaro è stato autore di libri che mostravano la sua passione per le vite dei poeti, per gli oggetti, per la sua Liguria, per i cimiteri e le wunderkammer, per “gli eroismi e i misfatti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

