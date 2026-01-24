Altri tre nomi per l' attacco di Gasperini E Camarda
Nell'ultima puntata di Sper Blitz, Matteo Brega e Luca Bianchin forniscono aggiornamenti sull'affare En-Nesyri per la Juventus. Ottolini desidera concludere la trattativa con il giocatore ancora a Istanbul, senza tornare indietro. Nel frattempo, si discute anche delle possibili alternative a Gasperini e Camarda, valutando le opzioni più concrete per il mercato bianconero.
Nell'ultima puntata di Sper Blitz, Matteo Brega e Luca Bianchin aggiornano sull'affare En-Nesyri per la Juventus: Ottolini non intende tornare da Instambul senza il giocatore. Nel frattempo, Milan e Lecce "litigano" per trovare un accordo su Camarda. Anche la Roma si continua a muovere sul mercato: sotto la lente di ingrandimento tre nomi, tutti dall'estero.
Convocati Roma, le scelte di Gasperini per la sfida interna contro il Como di Serie A! El Aynaoui resta fuori dalla lista dei convocati: con lui altri due nomiGian Piero Gasperini ha annunciato i convocati della Roma per la partita casalinga contro il Como, valida per la 15ª giornata di Serie A.
Yannick Carrasco è uno dei nomi seguiti per il ruolo di attaccante esterno alto di sinistra prioritario per Gasperini per completare il reparto (in prestito). 32 anni, 78 presenze con il Belgio, ala sinistra di piede destro pronta per esperienza internazionale e qualit x.com
Gasperini è rientrato nella capitale dopo essersi trattenuto un giorno in più a Torino per stare con la famiglia e incontrerà la dirigenza per un punto sul mercato. Il ko di Hermoso non cambierà i piani: i nomi per gli esterni. #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook
