Altri terreni consegnati dal Comune all’Azienda Agraria Universitaria della Mediterranea

Il Comune di Reggio Calabria ha consegnato ufficialmente all’Azienda Agraria Universitaria della Mediterranea nuovi terreni, rafforzando la collaborazione tra istituzioni pubbliche e universitarie. La cerimonia, svoltasi alla presenza del sindaco facente funzione, Domenico Battaglia, e del rettore dell’università Mediterranea, rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca nel settore agricolo.

Alla presenza del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia e del rettore dell'università Mediterranea, prof. Giuseppe Zimbalatti, ieri mattina è stata formalizzata la consegna di ulteriori terreni nella frazione di Gallina destinati all'Azienda Agraria.

