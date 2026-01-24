Alto Calore De Ieso | Serviva una rottura forte | oggi finalmente i sindaci parlano con una sola voce

Alto Calore Servizi ha ricevuto diverse diffide da parte dei sindaci, evidenziando un momento di svolta nella gestione del servizio idrico. La recente messa in mora rappresenta un passo importante, segnando una presa di posizione condivisa tra le amministrazioni locali. Questa unità di intenti potrebbe aprire a nuove strategie e soluzioni per affrontare le criticità del settore. Il dialogo tra enti diventa così fondamentale per trovare risposte efficaci e sostenibili.

Tempo di lettura: 2 minuti "La messa in mora di Alto Calore Servizi da parte di più Sindaci segna un punto di non ritorno. È un atto politico e istituzionale contro una gestione colonizzata, chiusa, autoreferenziale, che ha progressivamente svuotato il ruolo dei Comuni soci. Alto Calore oggi agisce come un soggetto sottratto a ogni controllo democratico, che decide su tariffe, organizzazione e territorio senza confronto, mentre scarica sugli amministratori locali gli effetti di una gestione fallimentare. I Sindaci vengono esautorati, ignorati, pure incolpati e ridotti a meri spettatori di decisioni prese altrove.

