Alonso ha fallito al Real Madrid a causa della troppa tattica | gestire i migliori al mondo è un’altra cosa

L’esperienza di Xabi Alonso al Real Madrid evidenzia come la gestione dei grandi talenti richieda approcci diversi rispetto alla tattica pura. Tomas Roncero analizza il motivo per cui l’integrazione di Alonso non ha portato i risultati sperati, sottolineando le sfide di allenare i migliori al mondo. Questa riflessione offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche interne di un club di alto livello e sulle complessità del mestiere di allenatore.

L’analisi di Tomas Roncero sul fallimento di Xabi Alonso è piuttosto esplicativa su come funzionano le cose in casa Real Madrid. Ecco cosa si legge su Mundo Deportivo. Alonso ha fallito per troppa tattica. Spiega Roncero al programma El Larguero su Cadena Ser «Se qualcosa ha caratterizzato questa squadra negli ultimi mesi è stata una sovrabbondanza di tattica, lavagna, informazioni sugli avversari, e non ha funzionato. Arbeloa ha percepito cosa ha funzionato nella storia del club. Il Real Madrid è un concetto quasi familiare, anche se suona un po’ sdolcinato.» Ha aggiunto che «Xabi Alonso è molto metodico, molto scientifico e questo a Leverkusen può funzionare, ma al Real Madrid devi gestire i migliori al mondo ed è un altro concetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nel match di Supercoppa tra Real Madrid e Atletico, Thibaut Courtois si è distinto con 34 interventi, contribuendo alla vittoria dei blancos.

Recentemente, Emilio Butragueño, responsabile delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha condiviso un aggiornamento su Xabi Alonso.

