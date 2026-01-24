Alone | il singolo di Stefano Gargiulo feat Alex Romano in uscita il 30 gennaio

Si chiama “Alone” ed è il risultato della collaborazione musicale di due amici artisti: il compositore polistrumentista Stefano Gargiulo ed il cantante Alex Romano. Il singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali il 30 gennaio, è una riflessione aperta sul senso di solitudine moderna, nonostante la connessione digitale. Il testo scritto e musicato da Gargiulo, compositore noto per le colonne sonore realizzate per film, videogiochi e pubblicità, descrive uno spaccato profondo e attuale. Esalta col suono del piano la voce di Alex Romano, artista partenopeo che dona intensità e tenerezza all’armonizzazione dell’intero brano “Alone”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

