All’istituto Morante nasce l’indirizzo ’Turismo’

L’Istituto Morante di Sassuolo amplia la propria offerta formativa introducendo un nuovo indirizzo ‘Turismo’. Questo percorso quadriennale, inserito nella filiera tecnologica 4+2, mira a fornire competenze specifiche nel settore. La scuola, con sede centrale in via Selmi e succursale in via San Francesco, si impegna a offrire opportunità formative aggiornate e in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

Si arricchisce l’offerta didattico formativa delle scuole superiori sassolesi. L’istituto di istruzione superiore ‘Elsa Morante’, storico plesso scolastico cittadino con sede centrale in via Selmi e succursale in via San Francesco, lancia infatti, per il prossimo anno scolastico, un nuovo percorso quadriennale con indirizzo ‘Turismo’ che si inserisce nella filiera tecnologica 4+2. In quattro anni è quindi possibile ottenere il diploma di scuola secondaria di secondo grado con lo stesso valore legale del diploma quinquennale, ottenuto il quale sarà possibile proseguire ulteriori due anni o, in alternativa, seguire un Its annuale o ancora scegliere se iscriversi all’Università o provare ad entrare nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

