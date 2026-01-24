Venerdì 23 gennaio, il Teatro Stimate ha ospitato un evento che ha segnato un momento di confronto tra Bacanal e Comune di Verona, in occasione dell’incoronazione di Papà del Gnoco. Dopo le recenti elezioni di piazza San Zeno, la serata ha sottolineato l’importanza delle tradizioni carnevalesche e il dialogo tra le diverse realtà coinvolte nel patrimonio storico della città.

Il Teatro Stimate, venerdì 23 gennaio, ha accolto un pubblico entusiasta dopo il grande successo delle elezioni in piazza San Zeno organizzate dal comitato del Bacanal del Gnoco, dando il via a una serata all’insegna dei rituali e della storicità del Carnevale di Verona. Molte persone si sono.🔗 Leggi su Veronasera.it

Papà del Gnoco, Comune autorizza l'elezione ma per il Bacanal è tardiIl Comune di Verona ha dato l’autorizzazione all’elezione del Papà del Gnoco, ma per il Carnevale Bacanal del Gnoco si prospetta un percorso difficile.

Sorpresa di Carnevale a Verona: ci saranno le elezioni in piazza per il nuovo Papà del GnocoA Verona si avvicina il Carnevale 2024, con l’evento di elezione del nuovo Papà del Gnoco.

Argomenti discussi: Incoronazione del Papà del Gnoco, Tommasi: Auspicabile sua presenza al Venerdì Gnocolar; Tra sorrisi e sarcasmo, El Mister Karim Grigoli eletto Papà del Gnoco; Papà del Gnoco, El Mister batte El Becar: è Karim Grigoli il nuovo Sire del Carnevale; Karim Grigoli è il Papà del Gnoco dell’anno più critico del Bacanal.

